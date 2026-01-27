Wie viel Gewinn eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Cardano notierte am 26.01.2021 bei 0,3443 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 2 904,66 Cardano im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 022,92 USD, da sich der Wert eines Coins am 26.01.2026 auf 0,3522 USD belief. Damit wäre die Investition um 2,29 Prozent gestiegen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 31.12.2025 bei 0,3327 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 1,133 USD und wurde am 02.03.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net