Wie viel Gewinn eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Chainlink investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde Chainlink bei 5,983 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 16,71 LINK im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 201,49 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.12.2025 auf 12,06 USD belief. Mit einer Performance von +101,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 10,90 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net