|Investment im Blick
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21.09.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn eine Investition in Litecoin von vor 10 Jahren eingebracht hätte
Litecoin wurde am 20.09.2016 zu einem Wert von 3,830 USD gehandelt. Bei einer LTC-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26,11 Litecoin in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 533,61 USD, da sich der Wert von Litecoin am 20.09.2026 auf 58,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 433,61 Prozent angewachsen.
Am 25.06.2026 fiel LTC auf ein 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Bei 126,03 USD erreichte die Kryptowährung am 09.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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