|POL-Investition
|
01.02.2026 19:43:13
Wie viel Gewinn eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 31.01.2021 bei 0,038368 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 260 635,76 POL im Depot. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1037 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27 030,87 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 170,31 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 31.12.2025 erreicht und liegt bei 0,1004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 03.02.2025 bei 0,3413 USD.
Redaktion finanzen.net
