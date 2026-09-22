Wie viel Gewinn eine Investition in Ripple von vor 10 Jahren abgeworfen hätte

Bei einem frühen Engagement in Ripple hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Ripple notierte am 21.09.2016 bei 0,006826 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XRP investiert, befänden sich nun 1 465 094,13 Ripple in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 245 556,33 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.09.2026 auf 1,533 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22 355,56 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 3,041 USD und wurde am 03.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net