Wie viel Gewinn eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Stellar-Einstieg gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,1956 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 51 114,03 XLM. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,2536 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 960,22 USD wert. Damit wäre die Investition 29,60 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2006 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net