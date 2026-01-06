Entwicklung unter der Lupe 06.01.2026 19:43:15

Wie viel Gewinn eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Stellar-Einstieg gewesen.

Gestern vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,1956 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 51 114,03 XLM. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,2536 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 960,22 USD wert. Damit wäre die Investition 29,60 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2006 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1679
-0,0010
-0,08
Japanischer Yen
182,98
-0,0800
-0,04
Britische Pfund
0,8675
0,0016
0,18
Schweizer Franken
0,9314
0,0017
0,18
Hongkong-Dollar
9,0931
0,0069
0,08
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zum Handelsende knapp im Minus -- DAX geht stärker aus dem Handel - 25.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen schließen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelte, legte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte weiter zu. Die US-Börsen fanden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen