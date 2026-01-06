|Entwicklung unter der Lupe
Wie viel Gewinn eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 5 Jahren notierte Stellar bei 0,1956 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 51 114,03 XLM. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,2536 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 960,22 USD wert. Damit wäre die Investition 29,60 Prozent mehr wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,2006 USD und wurde am 31.12.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.
