|Rentables Monero-Investment?
|
14.04.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Gestern vor 3 Jahren war ein Monero 162,00 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMRinvestiert, wäre er nun im Besitz von 6,173 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 13.04.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 346,54 USD 2 139,04 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,90 Prozent zugenommen.
Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 214,59 USD und wurde am 20.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1796
|
0,0000
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
187,31
|
0,0300
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8695
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9207
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,24
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.