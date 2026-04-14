Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Monero-Engagement verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Monero 162,00 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMRinvestiert, wäre er nun im Besitz von 6,173 Monero. Die gehaltenen Monero wären am 13.04.2026 bei einem XMR-USD-Kurs von 346,54 USD 2 139,04 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 113,90 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von XMR liegt derzeit bei 214,59 USD und wurde am 20.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Monero am 14.01.2026 bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net