Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero Investoren gebracht.

Am 05.01.2021 lag der Kurs von Monero bei 138,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,04 XMR im Depot. Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 437,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 510,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 215,11 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 190,47 USD und wurde am 09.01.2025 erreicht. Am 20.12.2025 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 477,25 USD.

Redaktion finanzen.net