Rentable XMR-Investition? 06.01.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Monero-Investition von vor 5 Jahren eingebracht hätte

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Monero Investoren gebracht.

Am 05.01.2021 lag der Kurs von Monero bei 138,81 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,04 XMR im Depot. Da sich der Kurs von XMR-USD gestern auf 437,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 31 510,90 USD wert. Damit wäre die Investition um 215,11 Prozent gestiegen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 190,47 USD und wurde am 09.01.2025 erreicht. Am 20.12.2025 erreichte Monero sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 477,25 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,169
-0,0034
-0,29
Japanischer Yen
183,08
-0,3300
-0,18
Britische Pfund
0,866
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9297
0,0016
0,17
Hongkong-Dollar
9,0863
-0,0395
-0,43
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen