Hochrechnung 05.05.2026 11:03:13

Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Gewinn eine Ripple-Investition von vor 10 Jahren eingebracht hätte

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ripple-Engagement verdienen können.

Ripple wurde am 04.05.2016 zu einem Wert von 0,006231 USD gehandelt. Bei einer XRP-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16 048,97 Ripple in seinem Depot. Die gehaltenen Ripple wären am 04.05.2026 22 336,95 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 1,392 USD lag. Damit wäre die Investition 22 236,95 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

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