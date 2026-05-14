Wie viel Gewinn eine Solana-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte

Vor Jahren in Solana eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren war ein Solana 41,03 USD wert. Bei einer SOL-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 243,74 Solana in seinem Portfolio. Mit dem SOL-USD-Kurs von gestern gerechnet (91,09 USD), wäre das Investment nun 22 203,10 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 122,03 Prozent gesteigert.

Am 23.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Am 18.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net