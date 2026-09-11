|Lukrative UNI-Anlage?
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11.09.2026 11:03:13
Wie viel Gewinn eine Uniswap-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
Uniswap wurde gestern vor 3 Jahren bei 4,222 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, befänden sich nun 2 368,64 Uniswap in seinem Portfolio. Da sich der Wert von Uniswap am 10.09.2026 auf 5,955 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 105,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,06 Prozent angezogen.
Das 52-Wochen-Tief von UNI wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 2,396 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 12.09.2025 bei 10,18 USD.
Redaktion finanzen.net
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