Wie viel Verlust bei einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Aptos Investoren gebracht.

Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 2,928 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34,15 Aptos. Mit dem APT-USD-Kurs vom 14.11.2026 gerechnet (0,4474 USD), wäre das Investment nun 15,28 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 84,72 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,4474 USD und wurde am 14.11.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Aptos am 18.11.2025 bei 2,912 USD.

Redaktion Finanzen.net