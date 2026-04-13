Wie viel Verlust bei einem Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Bitcoin 85 275,45 USD. Bei einer BTC-Investition von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,01173 Bitcoin in seinem Depot. Da sich der BTC-USD-Kurs gestern auf 70 721,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 829,33 USD wert. Damit wäre das Investment um 17,07 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte BTC am 05.02.2026 bei 62 896,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 124 774,17 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net