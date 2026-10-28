Lohnender DOGE-Einstieg? 28.10.2026 19:43:13

Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einem frühen Dogecoin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 27.10.2025 kostete Dogecoin 0,2005 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 49 874,90 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 938,38 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,078965 USD belief. Mit einer Performance von -60,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 29.10.2025 bei 0,1922 USD.

Redaktion Finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CKA / shutterstock.com,Virrage Images / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1186
-0,0007
-0,06
Japanischer Yen
176,28
-0,1600
-0,09
Britische Pfund
0,8347
-0,0013
-0,15
Schweizer Franken
0,9195
-0,0010
-0,11
Hongkong-Dollar
8,775
-0,0060
-0,07
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX vor kleinen Verlusten -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende dürften der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nachgeben. An den Börsen in Fernost sind überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen