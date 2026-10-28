Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Am 27.10.2025 kostete Dogecoin 0,2005 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 49 874,90 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 938,38 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,078965 USD belief. Mit einer Performance von -60,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 29.10.2025 bei 0,1922 USD.

Redaktion Finanzen.net