|Lohnender DOGE-Einstieg?
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28.10.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 27.10.2025 kostete Dogecoin 0,2005 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 49 874,90 Dogecoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 3 938,38 USD wert gewesen, da sich der DOGE-USD-Kurs auf 0,078965 USD belief. Mit einer Performance von -60,62 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 29.10.2025 bei 0,1922 USD.
Redaktion Finanzen.net
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