Wie viel Verlust bei einem Dogecoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dogecoin gewesen.

Dogecoin wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3210 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOGE investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 311,50 Dogecoin. Die gehaltenen Dogecoin wären am 28.04.2026 30,95 USD wert gewesen, da der DOGE-USD-Kurs bei 0,099350 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 69,05 Prozent verkleinert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOGE am 05.02.2026 bei 0,088265 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net