Wie viel Verlust bei einem Hedera-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Hedera notierte am 26.10.2021 bei 0,3908 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 255,87 HBAR im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23,27 USD, da sich der Wert von Hedera am 24.04.2026 auf 0,090962 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,73 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von HBAR wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,078263 USD. Bei 0,2914 USD erreichte der Coin am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net