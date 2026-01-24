|Lohnender ICP-Einstieg?
|
24.01.2026 11:03:13
Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 23.01.2025 war Internet Computer 9,243 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 108,20 Internet Computer in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 375,83 USD, da Internet Computer am 23.01.2026 3,474 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 62,42 Prozent verkleinert.
Am 18.12.2025 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.01.2025 bei 9,287 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: FellowNeko / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.