Wie viel Verlust bei einem Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Internet Computer-Investition verlieren können.

Am 23.01.2025 war Internet Computer 9,243 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in ICP investiert hätte, befänden sich nun 108,20 Internet Computer in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 375,83 USD, da Internet Computer am 23.01.2026 3,474 USD wert war. Damit hätte sich das Investment um 62,42 Prozent verkleinert.

Am 18.12.2025 erreichte ICP sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 2,803 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 31.01.2025 bei 9,287 USD.

Redaktion finanzen.net