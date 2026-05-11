|BCHAnlage im Fokus
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11.05.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren angefallen wäre
Am 10.05.2021 lag der Kurs von Bitcoin Cash bei 1 321,82 USD. Bei einer BCH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,07565 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 10.05.2026 auf 463,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 64,93 Prozent gesunken.
Am 05.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 384,92 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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