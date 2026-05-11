BCHAnlage im Fokus 11.05.2026 19:43:13

Wie viel Verlust bei einem Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren angefallen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin Cash-Engagement verlieren können.

Am 10.05.2021 lag der Kurs von Bitcoin Cash bei 1 321,82 USD. Bei einer BCH-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,07565 Bitcoin Cash. Da sich der Wert von Bitcoin Cash am 10.05.2026 auf 463,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 35,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 64,93 Prozent gesunken.

Am 05.06.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 384,92 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 03.01.2026 bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1716
0,0001
0,01
Japanischer Yen
184,9315
0,0015
0,00
Britische Pfund
0,8667
0,0002
0,02
Schweizer Franken
0,9157
-0,0001
-0,01
Hongkong-Dollar
9,1756
0,0025
0,03
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es zum Start nach oben. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen