|Performance der Investition
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06.07.2026 11:03:14
Wie viel Verlust bei einem Investment in Ethereum von vor 3 Jahren angefallen wäre
Vor 3 Jahren kostete ein Ethereum 1 911,06 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in ETH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,233 Ethereum. Da sich der Wert von Ethereum am 05.07.2026 auf 1 782,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 324,86 USD wert. Damit wäre das Investment 6,75 Prozent weniger wert.
Am 25.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 564,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 4 828,99 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
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