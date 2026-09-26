|HBAR-Performance im Fokus
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26.09.2026 19:43:14
Wie viel Verlust bei einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren angefallen wäre
Hedera wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 2 558,71 Hedera im Depot. Die gehaltenen Hedera wären gestern 244,30 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0,095478 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 75,57 Prozent verringert.
Bei 0,064599 USD erreichte HBAR am 16.08.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2303 USD.
Redaktion finanzen.net
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