|ICP-Investment im Blick
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21.11.2026 11:03:14
Wie viel Verlust bei einem Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren angefallen wäre
Gestern vor 5 Jahren notierte Internet Computer bei 41,88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in ICP investierten, hätten nun 238,77 Internet Computer im Besitz. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 2,030 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 484,61 USD wert. Die Abnahme von 10 000 USD zu 484,61 USD entspricht einer negativen Performance von 95,15 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 21.11.2026 bei 1,925 USD. Bei 4,565 USD erreichte Internet Computer am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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