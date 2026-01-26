Investment im Fokus 26.01.2026 11:03:13

Wie viel Verlust bei einem Investment in Litecoin von vor 3 Jahren angefallen wäre

Bei einem frühen Litecoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 3 Jahren notierte Litecoin bei 89,43 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111,82 Litecoin. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 507,84 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.01.2026 auf 67,14 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 24,92 Prozent abgenommen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 20.01.2026 bei 67,06 USD. Am 19.02.2025 stieg Litecoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 135,07 USD.

Redaktion finanzen.net

