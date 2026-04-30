|DOTAnlage im Fokus
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30.04.2026 11:03:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Polkadot von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 29.04.2025 lag der Kurs von Polkadot bei 4,142 USD. Bei einer DOT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24,14 Polkadot. Da sich der Wert von Polkadot am 29.04.2026 auf 1,212 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29,25 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,75 Prozent gesunken.
Am 14.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,163 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 10.05.2025 bei 5,303 USD.
Redaktion finanzen.net
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