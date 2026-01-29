|Investmentbeispiel
Wie viel Verlust bei einem Investment in Polkadot von vor 5 Jahren angefallen wäre
Am 28.01.2021 lag der Kurs von Polkadot bei 16,99 USD. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 10 000 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 588,45 Polkadot. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 1,868 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 099,05 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -89,01 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 25.12.2025 bei 1,680 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,315 USD und wurde am 31.01.2025 erreicht.
