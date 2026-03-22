|Performance des Investments
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22.03.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 21.03.2025 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2052 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 487,35 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 46,67 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.03.2026 auf 0,095771 USD belief. Mit einer Performance von -53,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am 11.02.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,088865 USD. Bei 0,2897 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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