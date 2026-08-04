|Wertentwicklung im Blick
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04.08.2026 11:03:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Ripple von vor 1 Jahr angefallen wäre
Ripple kostete gestern vor 1 Jahr 2,947 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XRP investiert hätte, hätte er nun 339,35 Ripple im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 364,53 USD, da sich der Wert von Ripple am 03.08.2026 auf 1,074 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 63,55 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XRP am 30.06.2026 bei 1,038 USD. Am 07.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,317 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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