Wie viel Verlust bei einem Investment in Stellar von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Stellar gewesen.

Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0,2744 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 36 449,52 XLM-Coins. Da sich der Wert eines Coins am 03.08.2026 auf 0,1711 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 236,69 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -37,63 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XLM am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Bei 0,4530 USD erreichte Stellar am 13.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net