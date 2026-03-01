Entwicklung der Investition 01.03.2026 11:03:15

Wie viel Verlust bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Sui verlieren können.

Sui wurde am 28.02.2025 zu einem Wert von 2,831 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 35,32 Sui in seinem Depot. Die gehaltenen Sui wären am 28.02.2026 31,98 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,9054 USD lag. Das entspricht einem Minus von 68,02 Prozent.

Am 24.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8603 USD. Bei 4,328 USD erreichte Sui am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1806
0,0007
0,06
Japanischer Yen
184,353
0,1830
0,10
Britische Pfund
0,876
0,0007
0,09
Schweizer Franken
0,9085
-0,0043
-0,47
Hongkong-Dollar
9,2421
0,0120
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
11:44 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
10:49 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.02.26 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen