Wie viel Verlust bei einem Investment in Sui von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Sui verlieren können.

Sui wurde am 28.02.2025 zu einem Wert von 2,831 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in SUI investiert hätte, befänden sich nun 35,32 Sui in seinem Depot. Die gehaltenen Sui wären am 28.02.2026 31,98 USD wert gewesen, da der SUI-USD-Kurs bei 0,9054 USD lag. Das entspricht einem Minus von 68,02 Prozent.

Am 24.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8603 USD. Bei 4,328 USD erreichte Sui am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net