Investment im Check 05.03.2026 11:03:13

Wie viel Verlust bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tezos-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren kostete ein Tezos 1,112 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 8 994,12 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 509,58 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.03.2026 auf 0,3902 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,90 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.02.2026 bei 0,3665 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1608
-0,0025
-0,22
Japanischer Yen
182,9
0,2100
0,12
Britische Pfund
0,869
-0,0010
-0,12
Schweizer Franken
0,9065
-0,0003
-0,04
Hongkong-Dollar
9,0744
-0,0231
-0,25
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:17 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
20:21 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen