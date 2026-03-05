|Investment im Check
|
05.03.2026 11:03:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen wäre
Vor 3 Jahren kostete ein Tezos 1,112 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 8 994,12 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 509,58 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.03.2026 auf 0,3902 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,90 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.02.2026 bei 0,3665 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1608
|
-0,0025
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
182,9
|
0,2100
|
|
0,12
|Britische Pfund
|
0,869
|
-0,0010
|
|
-0,12
|Schweizer Franken
|
0,9065
|
-0,0003
|
|
-0,04
|Hongkong-Dollar
|
9,0744
|
-0,0231
|
|
-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.