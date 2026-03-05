Wie viel Verlust bei einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren angefallen wäre

Vor 3 Jahren kostete ein Tezos 1,112 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in XTZ vor 3 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 8 994,12 Tezos. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 509,58 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.03.2026 auf 0,3902 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 64,90 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 24.02.2026 bei 0,3665 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.

