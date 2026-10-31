|Performance unter der Lupe
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31.10.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre
Toncoin wurde am 30.10.2025 zu einem Wert von 2,150 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 4 651,14 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 461,17 USD, da Toncoin am 30.10.2026 1,174 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,39 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,161 USD und wurde am 29.10.2026 erreicht. Am 07.05.2026 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.
Redaktion Finanzen.net
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