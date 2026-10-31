Wie viel Verlust bei einem Investment in Toncoin von vor 1 Jahr angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Toncoin gewesen.

Toncoin wurde am 30.10.2025 zu einem Wert von 2,150 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in TON investiert hätte, befänden sich nun 4 651,14 Toncoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 461,17 USD, da Toncoin am 30.10.2026 1,174 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,39 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,161 USD und wurde am 29.10.2026 erreicht. Am 07.05.2026 stieg Toncoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,710 USD.

Redaktion Finanzen.net