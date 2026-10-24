|Krypto-Investment
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24.10.2026 11:03:14
Wie viel Verlust bei einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren angefallen wäre
VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 328 431,49 VET-Coins Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 314,37 USD, da VeChain am 23.10.2026 0,007047 USD wert war. Aus 10 000 USD wurden somit 2 314,37 USD, was einer negativen Performance von 76,86 Prozent entspricht.
Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,004358 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 26.10.2025 erreicht und liegt bei 0,017915 USD.
Redaktion finanzen.net
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