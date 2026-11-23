So viel hätten Investoren mit einer frühen Litecoin-Investition verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Litecoin bei 82,24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,216 LTC-Coins. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (40,11 USD), wäre die Investition nun 48,77 USD wert. Damit wäre das Investment um 51,23 Prozent gesunken.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 21.11.2026 bei 39,73 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.11.2025 bei 86,89 USD.

Redaktion Finanzen.net