|Lohnende Litecoin-Investition?
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23.11.2026 11:03:15
Wie viel Verlust bei einem Litecoin-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Gestern vor 1 Jahr notierte Litecoin bei 82,24 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,216 LTC-Coins. Mit dem LTC-USD-Kurs von gestern gerechnet (40,11 USD), wäre die Investition nun 48,77 USD wert. Damit wäre das Investment um 51,23 Prozent gesunken.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 21.11.2026 bei 39,73 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 26.11.2025 bei 86,89 USD.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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