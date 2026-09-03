Wie viel Verlust bei einem Polkadot-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polkadot Anlegern gebracht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 3,817 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 26,20 DOT. Die Investition hätte nun einen Wert von 22,71 USD, da Polkadot am 02.09.2026 0,8669 USD wert war. Mit einer Performance von -77,29 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 18.08.2026 bei 0,7504 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 4,540 USD.

Redaktion finanzen.net