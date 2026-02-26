Wie viel Verlust bei einem Solana-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Am 25.02.2025 lag der Kurs von Solana bei 144,12 USD. Bei einer Investition von 100 USD in SOL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,6939 Solana. Das Investment hätte nun einen Wert von 60,96 USD, da sich der Wert von Solana am 25.02.2026 auf 87,85 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 39,04 Prozent vermindert.

Am 23.02.2026 erreichte SOL sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 77,69 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Solana wurde am 18.09.2025 erreicht und liegt bei 247,55 USD.

Redaktion finanzen.net