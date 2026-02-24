|Lohnender XLM-Einstieg?
Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Am 23.02.2025 kostete Stellar 0,3335 USD. Bei einem Investment von 100 USD in XLM vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 299,81 Stellar. Die gehaltenen Coins wären gestern 45,36 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1513 USD belief. Mit einer Performance von -54,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,1470 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.
