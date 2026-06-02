|XLM-Investmentbeispiel
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02.06.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Stellar wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,4184 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 23 899,49 Stellar. Die gehaltenen Stellar wären am 01.06.2026 5 785,69 USD wert gewesen, da der XLM-USD-Kurs bei 0,2421 USD lag. Damit hätte sich die Investition um 42,14 Prozent verkleinert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XLM am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.07.2025 bei 0,5023 USD.
Redaktion finanzen.net
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