|Lohnende XLM-Anlage?
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25.08.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Vor 5 Jahren kostete ein Stellar 0,3519 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in XLM investiert worden wären, hätte man nun 28 417,65 Stellar im Depot. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1936 USD), wäre das Investment nun 5 500,72 USD wert. Damit wäre die Investition 44,99 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,4087 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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