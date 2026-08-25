Wie viel Verlust bei einem Stellar-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Vor 5 Jahren kostete ein Stellar 0,3519 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in XLM investiert worden wären, hätte man nun 28 417,65 Stellar im Depot. Mit dem XLM-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1936 USD), wäre das Investment nun 5 500,72 USD wert. Damit wäre die Investition 44,99 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,4087 USD und wurde am 06.10.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net