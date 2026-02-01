|SUI-Investment
Wie viel Verlust bei einem Sui-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Sui wurde am 31.01.2025 zu einem Wert von 4,086 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 447,14 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 31.01.2026 auf 1,151 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 816,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,83 Prozent verringert.
Am 31.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,151 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.
