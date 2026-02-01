Wie viel Verlust bei einem Sui-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Bei einem frühen Engagement in Sui hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Sui wurde am 31.01.2025 zu einem Wert von 4,086 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 2 447,14 Sui. Da sich der Wert eines Coins am 31.01.2026 auf 1,151 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 816,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 71,83 Prozent verringert.

Am 31.01.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,151 USD. Am 27.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net