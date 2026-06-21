Wie viel Verlust bei einem Sui-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Am 20.06.2025 kostete Sui 2,715 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 368,31 Sui. Die gehaltenen Coins wären gestern 262,73 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,7133 USD belief. Mit einer Performance von -73,73 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.06.2026 bei 0,7007 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net