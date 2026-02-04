Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Gestern vor 1 Jahr war ein Tether 1,001 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,90 Tether. Da sich der Wert von Tether am 03.02.2026 auf 0,9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,24 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9978 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net