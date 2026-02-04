Krypto-Investition im Blick 04.02.2026 19:43:13

Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Tether-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Tether Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Tether 1,001 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,90 Tether. Da sich der Wert von Tether am 03.02.2026 auf 0,9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,76 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,24 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9978 USD und wurde am 04.02.2026 erreicht. Bei 1,002 USD erreichte Tether am 10.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1808
0,0025
0,21
Japanischer Yen
185,31
0,2800
0,15
Britische Pfund
0,8691
-0,0011
-0,13
Schweizer Franken
0,9177
0,0010
0,11
Hongkong-Dollar
9,2259
0,0198
0,21
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen