|Langfristige Performance
|
29.01.2026 11:03:49
Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Tezos war am 28.01.2021 3,043 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,87 XTZ im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17,62 USD, da sich der Wert von Tezos am 28.01.2026 auf 0,5361 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,38 Prozent.
Am 18.12.2025 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4302 USD. Am 31.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,094 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,187
|
-0,0101
|
|
-0,84
|Japanischer Yen
|
183,4485
|
0,3085
|
|
0,17
|Britische Pfund
|
0,8665
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9164
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,2706
|
-0,0710
|
|
-0,76