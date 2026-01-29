Langfristige Performance 29.01.2026 11:03:49

Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Engagement in Tezos verlieren können.

Tezos war am 28.01.2021 3,043 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,87 XTZ im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 17,62 USD, da sich der Wert von Tezos am 28.01.2026 auf 0,5361 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 82,38 Prozent.

Am 18.12.2025 fiel XTZ auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,4302 USD. Am 31.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,094 USD.

Redaktion finanzen.net

