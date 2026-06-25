XTZ-Anlage 25.06.2026 11:03:13

Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tezos-Engagement gewesen.

Tezos war am 24.06.2021 2,808 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,62 XTZ-Coins. Da sich der Wert von Tezos am 24.06.2026 auf 0,2148 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,649 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92,35 Prozent vermindert.

Am 25.06.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2144 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1376
0,0004
0,03
Japanischer Yen
183,98
-0,0400
-0,02
Britische Pfund
0,8622
0,0002
0,03
Schweizer Franken
0,9212
0,0002
0,02
Hongkong-Dollar
8,9164
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen