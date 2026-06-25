Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Tezos-Engagement gewesen.

Tezos war am 24.06.2021 2,808 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,62 XTZ-Coins. Da sich der Wert von Tezos am 24.06.2026 auf 0,2148 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,649 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92,35 Prozent vermindert.

Am 25.06.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2144 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net