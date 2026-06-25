|XTZ-Anlage
|
25.06.2026 11:03:13
Wie viel Verlust bei einem Tezos-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Tezos war am 24.06.2021 2,808 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 35,62 XTZ-Coins. Da sich der Wert von Tezos am 24.06.2026 auf 0,2148 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,649 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 92,35 Prozent vermindert.
Am 25.06.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2144 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 20.07.2025 erreicht und liegt bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1376
|
0,0004
|
|
0,03
|Japanischer Yen
|
183,98
|
-0,0400
|
|
-0,02
|Britische Pfund
|
0,8622
|
0,0002
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9212
|
0,0002
|
|
0,02
|Hongkong-Dollar
|
8,9164
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.