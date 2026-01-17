Wie viel Verlust bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre

Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3,508 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 49,04 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,720 USD belief. Mit einer Performance von -50,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 5,288 USD.

Redaktion finanzen.net