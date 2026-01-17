|Lohnender TON-Einstieg?
|
17.01.2026 19:43:13
Wie viel Verlust bei einem Toncoin-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3,508 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 28,51 Toncoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 49,04 USD wert gewesen, da sich der TON-USD-Kurs auf 1,720 USD belief. Mit einer Performance von -50,96 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,437 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.01.2025 bei 5,288 USD.
Redaktion finanzen.net
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1596
|
-0,0013
|
|
-0,11
|Japanischer Yen
|
183,4035
|
-0,7465
|
|
-0,41
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Schweizer Franken
|
0,9315
|
-0,0011
|
|
-0,12
|Hongkong-Dollar
|
9,0519
|
-0,0001
|
|
0,00
