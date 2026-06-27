Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre

Wer vor Jahren in VeChain eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0,020367 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4 909,88 VET. Mit dem VET-USD-Kurs vom 26.06.2026 gerechnet (0,004488 USD), wäre das Investment nun 22,04 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,96 Prozent abgenommen.

Bei 0,004446 USD erreichte VET am 25.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 20.07.2025 bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net