|VET-Performance
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03.10.2026 11:03:15
Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr angefallen wäre
Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0,023681 USD wert. Bei einem VET-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 422 275,54 VeChain. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,008552 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 611,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der Investition um 63,89 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Am 06.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,023660 USD.
Redaktion finanzen.net
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