|Langzeit-Anlage
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09.05.2026 11:03:14
Wie viel Verlust bei einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren angefallen wäre
VeChain wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,030448 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in VET investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 328 431,49 VeChain. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 610,75 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.05.2026 auf 0,007949 USD belief. Damit wäre das Investment um 73,89 Prozent gesunken.
Bei 0,006530 USD erreichte VET am 29.03.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,032287 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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