|Wertzuwachs oder -verlust?
|
28.12.2025 11:03:17
Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Am 27.12.2024 kostete Aptos 8,713 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,48 APT im Depot. Da sich der Wert von Aptos am 27.12.2025 auf 1,753 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20,12 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 20,12 USD entspricht einer negativen Performance von 79,88 Prozent.
Bei 1,451 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,16 USD.
Redaktion finanzen.net
