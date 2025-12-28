Wertzuwachs oder -verlust? 28.12.2025 11:03:17

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Wer vor Jahren in Aptos eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.12.2024 kostete Aptos 8,713 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,48 APT im Depot. Da sich der Wert von Aptos am 27.12.2025 auf 1,753 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20,12 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 20,12 USD entspricht einer negativen Performance von 79,88 Prozent.

Bei 1,451 USD erreichte die Kryptowährung am 18.12.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.01.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,16 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1772
-0,0011
-0,09
Japanischer Yen
184,2229
0,5729
0,31
Britische Pfund
0,8724
0,0006
0,07
Schweizer Franken
0,9292
0,0015
0,16
Hongkong-Dollar
9,1494
-0,0109
-0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen