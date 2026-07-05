Investment unter der Lupe 05.07.2026 11:03:15

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aptos-Einstieg verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4,403 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2 271,18 APT-Coins. Mit dem APT-USD-Kurs vom 04.07.2026 gerechnet (0,6274 USD), wäre das Investment nun 1 425,00 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 85,75 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 30.06.2026 bei 0,5700 USD. Bei 5,469 USD erreichte der Coin am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com

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