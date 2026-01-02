|Investment im Fokus
|
02.01.2026 11:03:14
Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte
Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,46 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,78 USD, da sich der Wert von Avalanche am 01.01.2026 auf 13,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,42 Prozent verkleinert.
Bei 11,45 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 44,04 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,172
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
183,9
|
-0,1555
|
|
-0,08
|Britische Pfund
|
0,8713
|
0,0004
|
|
0,04
|Schweizer Franken
|
0,9287
|
-0,0013
|
|
-0,14
|Hongkong-Dollar
|
9,1298
|
-0,0027
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.