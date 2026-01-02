Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

So viel hätten Anleger mit einem frühen Avalanche-Investment verlieren können.

Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14,46 AVAX. Das Investment hätte nun einen Wert von 195,78 USD, da sich der Wert von Avalanche am 01.01.2026 auf 13,54 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 80,42 Prozent verkleinert.

Bei 11,45 USD erreichte der Coin am 18.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.01.2025 bei 44,04 USD.

Redaktion finanzen.net