AVAX-Investition im Fokus 13.03.2026 11:03:13

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Wie viel Verlust ein Avalanche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

Vor Jahren in Avalanche eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 144,57 AVAX im Portfolio. Mit dem AVAX-USD-Kurs von gestern gerechnet (9,683 USD), wäre die Investition nun 1 399,90 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 86,00 Prozent verkleinert.

Bei 8,283 USD erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Avalanche am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

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